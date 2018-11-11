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Браття: слухайте пісню, під яку Олександр Усик виходить на ринг
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Пісня "Браття", під яку Олександр Усик виходить на ринг, підкорила українців завдяки гостроактуальному тексту та "бойовій" музиці. Пропонуємо вам ще раз уважно послухати пісню Усика!
Раніше Олександр Усик виходив на бій під композицію "Їхали козаки" гурту Тінь Сонця, але після того, як цей трек став гімном збірної України на Євро-2016, боксер вирішив знайти іншу пісню.
Це цікаво: Онлайн трансляція бою УСИК – БЕЛЬЮ
Отож, пісня Усика – композиція "Браття", яку спеціально для українця написав Василь Жадан. Вперше новий трек пролунав під час виходу українця проти німецького боксера Марко Хука в рамках чвертьфіналу Всесвітньої боксерської суперсерії.
Потужна пісня пролунала на увесь світ і 10 листопада в бою Усик – Белью: під неї наш чемпіон виходив на Манчестер Арену.
Браття – Василь Жадан – слухайте онлайн повну пісню:
Текст і слова пісні Усика
Бийте в барабани,
сурміть що є сили,
Неподільний край наш –
Віче так рішило.
Степом вільний вітер
Вихором літає,
Ми ж такі, як вітер,
Кожен козак знає (2).
Приспів:
А ми браття, як соколи
В вольнім виросли краю
Не дамо свій край нікому
Краще згинемо в бою.
Та ще рано нам вмирати,
Бо роботи через край,
Бий у барабан, козаче,
Та гучніш, сурмаче, грай.
Якщо бій – до бою!
Якщо мир – до миру!
Гостям хліб із сіллю
В єдності то сила.
Згинуть негаразди,
Розцвіте країна,
Бо всьому основа,
Браття, то родина.
Згинуть негаразди,
Розцвіте країна,
Тільки віра в Бога
Це наша надія.
Приспів (3).
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