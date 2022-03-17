"Брате мій, вставай!": Tabakov у новій пісні звернувся до героїчного народу України

Три тижні український народ героїчно бореться за територіальну цілісність України та власну ідентичність. Тримають оборону і бійці музичного фронту – українські артисти презентують усе нові і нові патріотичні пісні, які підіймають дух нашого війська і всіх українців.

Співак та композитор Павло Табаков (сценічне ім'я – Tabakov) на другому тижні жорстокої війни Росії проти України презентував емоційну пісню "Забирайся, війна!". А цими днями нова прем'єра від виконавця – "Брате мій, вставай!".

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Вставай! Брате мій, вставай! Бери у руки зброю – і землю захищай! Вставай! Брате мій, вставай! За нами Україна, за нами наша рідна земля!, – слова, які покликані підтримувати бойовий дух українців.

Відоме гасло "Схід і Захід разом!" набуває нового звучання. Дуже символічно, що автором слів пісні "Брате мій, вставай!" є харків'янка Надія Зінченко. Павло Табаков – корінний львів'янин. Тож навіть у музичній творчості українці демонструють зараз єдність і спільну боротьбу.

Ворог, сам того не усвідомлюючи, об'єднав українців – в одну надпотужну силу.

"Не маємо права ані на мить сумніватися у нашій перемозі, – каже Tabakov. – Силі і мужності української армії і всіх, хто зараз боронить нашу землю на всіх можливих фронтах, дивується увесь світ. Українці стають справжнім світовим феноменом – унікальним прикладом нескореності та незламності".

Tabakov – Брате мій, вставай – слухайте нову пісню виконавця:

Tabakov – Брате мій, вставай – текст пісні

I.

Плаче небо – дощ і сніг,

«Ей, москалю, як ти зміг

Бомбити мирні села і міста?»

Та в нас - незламний дух

І світла є мета!

За нами правда, честь і Бог,

Вставайте і боріться, люди,

Сум втрат і радість перемог,

Вставайте, хай почують всюди!

Приспів:

Вставай! Брате мій, вставай!

Бери у руки зброю -

І землю захищай!

Вставай! Брате мій, вставай!

За нами Україна,

За нами наша рідна земля!

ІІ.

Справжнє пекло – крик і дим,

Не злякаєш нас вже цим.

Єднає спільна віра у добро,

Ми йдем у бій за Неньку і Дніпро!

Приспів.

Bridge:

Свищуть кулі день і ніч,

Ворог з нами віч-на-віч,

Нищить світ, мов рану сіль,

Ваша влада – зло і біль.

Слухайте потужну пісню Павла Табакова, а також діліться нею з друзями. Нехай якомога більше людей почують її!

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