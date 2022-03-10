"Ми одвіку нескорені ніким і ніколи": Павло Табаков пісню Забирайся, війна

У ці непрості часи народжується сильна та потужна музика. Вона пронизана болем, а також ненавистю до ворога та того, що він приніс у наші домівки. Слухайте пісню Павла Табакова "Забирайся, війна!".

У мережі Павло Табаков виклав ліричне відео на пісню "Забирайся, війна!". У ньому можна побачити моторошні та надихаючі кадри від початку вторгнення Росії на територію нашої Батьківщини. Слухайте потужну пісню разом з Радіо MAXIMUM!

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"Забирайся, війна!" – пісня, народжена з великого болю і великої боротьби, які переживає український народ. Водночас – з великої віри у перемогу України, – наголосив Павло Табаков.

Павло Табаков – Забирайся, війна – слухайте онлайн пісню:

Павло Табаков – Забирайся, війна – текст пісні:

І.

Ми одвіку нескорені ніким і ніколи

Не здамося й сьогодні, щоб нас побороли!

Стала кривавою наша земля.

Брати-Українці!

Тримаймось - війна!

Ми єднаємось у горі, бо настала пора

Зупинити ворогів ціною життя.

Бо на мирні наші села, дороги й міста

Ступила ворожа і чорна війна.

Приспів:

Війна!

Ти ж руйнуєш до тла Божий Світ!

Забирайся, вже досить

З нас сліз і сиріт.

Скалиш зуби свої

Ти на наших дітей,

Забирай свої лапи

Від наших людей!

Забирайся, війна!

ІІ.

Світе великий, спини цю війну!

За що убивають батьків, дітвору?

Спини божевільних тиранів-катів,

Щоб світ в один час до небес не злетів!

Приспів.

Ця потужна пісня однозначно заслуговує на те, щоб потрапити до вашого плейлиста. Також закликаємо вас поділитися нею з друзями, щоб якомога більше людей її почули. Бережіть себе та пам'ятайте, що все буде Україна!

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