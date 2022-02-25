Борис Джонсон вивісив прапор України на Даунінг-стріт: промовисте фото

Для кожного українця зараз надзвичайно важлива підтримка. Тож кожна така новина додає ще кілька балів у скарбничку нашого спокою та бажання боротися далі за перемогу України над агресором.

У твіттері Бориса Джонсона з'явилося фото з Даунінг-стріт. Воно особливе тим, що на будівлі майорять відразу два прапори: Великої Британії та України.

Важливо: Польща закриває повітряний простір для російських літаків: Чехія планує те саме

"Державний прапор України майорить над Даунінг-стріт. Сполучене Королівство працюватиме стільки, скільки потрібно, щоб забезпечити відновлення суверенітету та незалежності України", – ідеться у повідомленні.

Також на сайті британського уряду йдеться про те, що зранку Джонсон і президент Володимир Зеленський провели телефонну розмову.

"Президент Зеленський поінформував прем'єр-міністра про останні військові досягнення Росії, включаючи ракетно-артилерійські удари по українських містах та жахливі події в Києві рано вранці", – повідомляє відомство.

Зокрема Борис Джонсон пообіцяв продовжувати підтримувати Україну.

"Народ України та світу продовжують демонструвати, що Путін не може діяти безкарно", – додали у британському уряді.

Раніше Дмитро Кулеба наголосив на тому, що сьогодні ЄС запровадить нові санкції проти Росії, яка напала на Україну. Також він підкреслив, що українська сторона буквально "вгризатиметься за SWIFT зубами".

Читайте також: "Ми підтримуємо Україну!": Меган Маркл та принц Гаррі звернулися до світових лідерів