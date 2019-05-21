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Боксери одночасно відправили один одного в нокдаун: це треба бачити

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Дивіться відео цього епічного моменту - фото 1
Дивіться відео цього епічного моменту / YouTube

Такого ви ще не бачили! Ці боксери відправили один одного в нокдаун.

Американські боксери Джерхед Фендерсон та Іросвані Дювергель одночасно відправили один одного в нокдаун. Дювергель впав на канати, але швидко зміг піднятися, а ось Фендерсон встав під рахунок судді. У підсумку, перемогу в бою здобув Фендерсон.

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Дивіться відео цього епічного моменту:

Тим часом український боксер Олександр Усик відклав свій дебют у суперважкій вазі через травму. Коли він повернеться у форму та проведе бій з камерунцем Карлосом Такамом – читайте тут.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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