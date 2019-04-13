Феноменально: Кролла прокоментував поразку у бою з Ломаченком

Британський боксер Ентоні Кролла дав коментар щодо перемоги Ломаченка. Боєць заявив, що найбільше у бою з українцем постраждала його гордість.

32-річний боксер Ентоні Кролла розповів про свої враження від поєдинку з Василем Ломаченком, який захистив пояси у легкій вазі.

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"Моя гордість постраждала більше, аніж моє тіло. Я хотів зробити все, що в моїх силах, але він був просто феноменальним. Я все розумів, коли отримав нокаутуючий удар, але не міг піднятись. Хотів встати, але його удар позбавив мене відчуттів. Він неймовірний, не витрачає жодного удару дарма. думаю, він продовжить домінувати", – зазначив Кролла.

Додамо, що перемога над британцем не лише допомогла Ломаченку зберегти титули, а й завершилась переломом руки під час фінального удару.

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