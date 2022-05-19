Бойова вишиванка: у Черкасах створили вишитий одяг для ЗСУ

Інформацію про бойову вишиванку оприлюднила в соцмережах 118 окрема бригада територіальної оборони. Саме вони стали ініціатора створення такого одягу для українських бійців.

Ініціатива належить бійцю Черкаської тероборони, який є фахівцем із мистецтвознавства. Допомагав із втіленням такої вишивки у життя український бренд одягу Telizhenko fashion house.

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Боєць звернувся з ідеєю створення до місцевих художників із Творчої майстерні Теліженко. У такій співпраці вони презентували першу у світі бойову вишиванку з Черкас.

"Спільною співпрацею бійців тероборони та митців створили стильну, колоритну та сучасну вишивку, яку можна носити на бойовій сорочці ЗСУ. Першими моделями, безумовно, стали автори ідеї. Останні запевняють, що аналогів такій вишиванці не існує. Тож, Черкаси стали центром військової моди", – прокоментували захисники зі 118 окремої бригади територіальної оборони.

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