Бойкот Bonduelle – торговельні мережі більше не закуповуватимуть французьку продукцію

АТБ, Varus, Novus, Auchan почали прибирати з полиць магазинів консервовані та заморожені овочі Bonduelle. Усе через скандальну інформацію, що виробник забезпечує продуктами російську армію.

Національне агентство з питань запобігання корупції 5 січня закликало громадськість бойкотувати продукцію французького бренду Bonduelle. Адже торгова марка передала кошики гуманітарної допомоги та побажала "швидкої перемоги" російським солдатам.

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Найбільші українські мережі не забарилися з відповіддю.

"З відомих причин ми прибираємо з полиць Novus товари TM Bonduelle та Greenfield. Що ж, відмова від бренду – привід ближче познайомитись з українськими виробниками, які виготовляють якісні та смачні продукти", зазначають у Фейсбуці представники Novus.

Ще одна українська мережа Varus також проявила проукраїнську позицію, знявши з полиць скандальну продукцію ТМ Bonduelle.

"Не дивлячись на спростування Bonduelle інформації щодо підтримки російської армії, компанія продовжує діяльність на ринку країни-агресора. Тож, компанія Varus припиняє реалізацію продукції Bonduelle", – вказано у коментарі від Varus у соцмережі Фейсбук.

Auchan, АТБ, Сільпо і Фора також доєдналися до бойкоту французькій продукції, сповістивши про це своїх споживачів.

Українці продовжують активно поширювати інформацію про Bonduelle під хештегами #InternationalWarSponsors, #BoycottBonduelle, вимагаючи повного вилучення продукції з полиць українських магазинів.

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