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Українська супермодель у купальнику розхвилювала фанатів

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Костромічова схвилювала фанатів худорлявістю - фото 1
Костромічова схвилювала фанатів худорлявістю / instagram.com/alla

Відома українська супермодель Алла Костромічова викликала шквал коментарів через своє фото у купальнику.

32-річна супермодель Алла Костромічова встигає не лише займатись зйомками у різних проектах та виховувати маленького сина, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там зірка не лише ділиться моментами з життя, а й ділиться модними порадами. Щоправда, останні знімки моделі у купальнику викликали шквал коментарів. А все тому, що Алла виглядає дуже худорлявою. Серед прихильників навіть зав'язалась суперечка, адже хтось вважав, що українку "пора відгодувати", а інші запевняли, що у кожного своя ідеальна форма. А як вважаєте ви?

І ще: Топ-модель по-українськи: дата виходу нового сезону

Little more bikinis in your feed ))

Публикация от Alla Kostromichova (@alla)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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