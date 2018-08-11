Українська супермодель у купальнику розхвилювала фанатів

Відома українська супермодель Алла Костромічова викликала шквал коментарів через своє фото у купальнику.

32-річна супермодель Алла Костромічова встигає не лише займатись зйомками у різних проектах та виховувати маленького сина, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там зірка не лише ділиться моментами з життя, а й ділиться модними порадами. Щоправда, останні знімки моделі у купальнику викликали шквал коментарів. А все тому, що Алла виглядає дуже худорлявою. Серед прихильників навіть зав'язалась суперечка, адже хтось вважав, що українку "пора відгодувати", а інші запевняли, що у кожного своя ідеальна форма. А як вважаєте ви?

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