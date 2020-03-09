Модний бренд США зняв рекламну кампанію весняної колекції у Кременчуці

Модний американський лейбл Marc Jacobs зняв рекламну кампанію сезону весна 2020 в Україні. Головною героїнею стала модель Олександра Мельничук, яка позувала для фото зі своєю сім'єю.

На сторінці бренду Marc Jacobs опубліковані кадри, зроблені в Кременчуці. На них супермодель Саша Мельничук позувала разом з мамою, братом, бабусею та іншими родичами. Проєкт присвячений возз'єднанню з родиною.

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"Саша Мельничук та її мама позує в нарядах весна-2020 в Кременчуці. Україна", – йдеться у підписі до одного з постів в Instagram. На фотографіях красуня демонструє вбрання з нової колекції, а також сумку на тлі назви українського міста.

Олександра Мельничук народилася в 1993 році в Кременчуці. У три роки вона разом з батьками переїхала до Праги. Зараз модель проживає в Парижі.

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