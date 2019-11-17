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BMW X8 може стати "зарядженим" гібридом

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BMW X8 отримає гібридну силову установку - фото 1
BMW X8 отримає гібридну силову установку

Майбутня новинка баварського концерну буде побудована на базі кросовера BMW X7 і отримає гібридну модифікацію X8 M45e від підрозділу M Performance.

Як повідомляє портал BMW Blog, для прийдешньої купеподібної версії флагманського кросовера BMW вже розробляють "заряджену" версію з лінійки M Performance.

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Вона повинна отримати індекс X8 M45e і гібридну силову установку на базі рядної бензинової "шістки" з турбонаддувом. У BMW вже є моделі з таким силовим агрегатом, однак для X8 потужність гібридної установки збираються підвищити, до того ж оснастивши його більш місткою батареєю.

BMW X8 покажуть наприкінці 2020 року - фото 368543
BMW X8 покажуть наприкінці 2020 року

Крім того, інсайдери стверджують, що між X7 і X8 буде значно менше подібності, ніж між "молодшими" X5 і X6: X8 отримає оригінальне оформлення передньої частини з власним дизайном оптики, решітки радіатора та бамперів. На ринку X8 позиціонуватиметься як самостійна модель, розкішніша та дорожча, ніж Х7 – попри те, що кросовер побудують на платформі X7.

Дебют Х8 очікується в кінця 2020 або початку 2021 року.

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Джерело: BMW blog
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