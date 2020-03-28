Дайвери виявили на дні річки колекцію автомобілів

У Портленді, США, дайвери вирішили перевірити одну з місцевих легенд про затоплений у річці пікап, який туди, за чутками, відправила дівчина, посварившись зі своїм бойфрендом. Однак замість затопленого 20 років тому Chevrolet, команді вдалося виявити на дні річки кілька унікальних автомобілів.

Серед незвичайних знахідок аквалангісти виявили на дні річки легендарну Mazda RX-7 червоного кольору.

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Скільки часу японський автомобіль пролежав під водою достовірно невідомо. Але якщо врахувати, що ця рестайлінгова модель почала випускатися у 1981 році, можна припустити, що Mazda могла пролежати на дні трохи менше ніж 40 років.

Крім цього, дайверам вдалося дістати з річки колекцію інших раритетних автомобілів, серед яких Ford Mustang Mach 1 1973 року, а також три пікапи, включаючи Chevrolet Luv, який можливо і був первинною метою підводного полювання. Всі знайдені автомобілі у жахливому стані і швидше за все не підлягають відновленню.

Досі невідомо, звідки взялося автомобільне кладовище в цій річці, але існують думки, що знайдені на дні річки моделі були втоплені викрадачами або страховими шахраями.

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