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BMW представила броньований кросовер, який ідеально підходить для президентського кортежу
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Німецька компанія BMW представила супернадійний броньований X5 Protection VR6. Ця модифікація відмінно підходить для президентського кортежу.
Вже впродовж 15 років німецький автовиробник випускає надійні машини. Новий кросовер BMW X5 Protection VR6 має шостий рівень захисту відповідно до стандартів VPAM.
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На перший погляд броньований кросовер виглядає, як стандартна версія, але кузов і скло BMW X5 Protection VR6 може протистояти кулям 7,62 мм (автомат АК-47), а також атакам зверху. Автомобіль здатний витримати й 200 грамів вибухівки.
Перебуваючи всередині BMW X5 Protection VR6, пасажир може відчути себе безпечно – скло має товщину 30 сентиментів і здатне витримувати кулі.
Супернадійний кросовер оснащений спеціальним паливним баком, який має захист проти загоряння. Звичайно, автомобіль не з легких, але це не заважає йому володіти хорошими характеристиками для втечі або переслідування. BMW X5 Protection VR6 обладнаний 4,4-літровим V8-циліндровим двигуном з подвійним турбонаддувом і потужністю у 530 кінських сил. Машина розганяється до 100 км всього за 5,9 секунди. Максимальна швидкість становить 210 кілометрів на годину.
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