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Танці з зірками 1 вересня

BMW представила броньований кросовер, який ідеально підходить для президентського кортежу

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BMW X5 Protection VR6 - фото 1
BMW X5 Protection VR6 / motor1

Німецька компанія BMW представила супернадійний броньований X5 Protection VR6. Ця модифікація відмінно підходить для президентського кортежу.

Вже впродовж 15 років німецький автовиробник випускає надійні машини. Новий кросовер BMW X5 Protection VR6 має шостий рівень захисту відповідно до стандартів VPAM.

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BMW представила броньований кросовер, який ідеально підходить для президентського кортежу - фото 350793

На перший погляд броньований кросовер виглядає, як стандартна версія, але кузов і скло BMW X5 Protection VR6 може протистояти кулям 7,62 мм (автомат АК-47), а також атакам зверху. Автомобіль здатний витримати й 200 грамів вибухівки.

Перебуваючи всередині BMW X5 Protection VR6, пасажир може відчути себе безпечно – скло має товщину 30 сентиментів і здатне витримувати кулі.

BMW представила броньований кросовер, який ідеально підходить для президентського кортежу - фото 350798
BMW представила броньований кросовер, який ідеально підходить для президентського кортежу - фото 350799

Супернадійний кросовер оснащений спеціальним паливним баком, який має захист проти загоряння. Звичайно, автомобіль не з легких, але це не заважає йому володіти хорошими характеристиками для втечі або переслідування. BMW X5 Protection VR6 обладнаний 4,4-літровим V8-циліндровим двигуном з подвійним турбонаддувом і потужністю у 530 кінських сил. Машина розганяється до 100 км всього за 5,9 секунди. Максимальна швидкість становить 210 кілометрів на годину.

BMW представила броньований кросовер, який ідеально підходить для президентського кортежу - фото 350797
BMW представила броньований кросовер, який ідеально підходить для президентського кортежу - фото 350796
BMW представила броньований кросовер, який ідеально підходить для президентського кортежу - фото 350795

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Джерело: motor1
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