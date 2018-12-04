У мережі з'явилися перші фото BMW M8 Competition

В інтернеті з'явилися фотографії топової версії BMW 8 серії – M8 Competition. Від M850i ​​XDrive купе відрізняється більш агресивним переднім бампером зі збільшеними повітрозабірниками, ґратами радіатора кольору чорний глянець, чотирма вихлопними патрубками та дифузором.

Публічний дебют BMW M8 запланований на 2019 рік.

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Якщо судити по світлинах, то деякі елементи обважування M8 будуть зроблені з карбону. Серед них: накладки на повітроводах і нижній частині переднього бампера, декоративні вставки на бічних зябрах, корпуси бічних дзеркал і дифузор. Дах, судячи з усього, також виконаний з вуглепластику.

Нові фото BMW M8

Раніше BMW розкрила деяку технічну інформацію про M8. Так, стало відомо, що купе оснастять 4,4-літровим твінтурбо V8 від M850i ​​XDrive з модернізованим впускним колектором, особливою системою охолодження та вихлопом з керованими заслінками. Віддача двигуна складе близько 600 кінських сил. У список оснащення моделі увійде восьмидіапазонний "автомат" M Steptronic, активний M-диференціал і повний привід від M5 з можливістю відімкнення передньої осі.

Нові фото BMW M8

Динамічні характеристики моделі поки не повідомляються, але за словами глави відділу розробок BMW Дірка Хакера, M8 буде значно швидшою за M850i ​​xDrive – вона на розгін до "сотні" витрачає 3,7 секунди. За даними Autocar, M8 буде розмінювати першу сотню за три секунди.

Нові фото BMW M8

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