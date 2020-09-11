Коза увірвалася в поліцейську машину і з'їла документи

Офіцерка поліції знайшла у своїй службовій машині козу. Крім того, що тварина пробралася в автомобіль, вона ще й з'їла документи поліціянтки!

Співробітниця правопорядку вийшла з автомобіля, щоб віддати документи, а коли повернулася, то знайшла козу, яка радісно пережовувала документи жінки.

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За словами поліціянтки, вона кожен день відвідує безліч будинків і залишає двері машини відкритими. Кадри з боді-камери показують, як поліціянтка повертається до своєї машини з дому і знаходить всередині козу. На ролику видно, як вона намагається прогнати козу і забрати папери. У якийсь момент жінку навіть повалили на землю, хоча в відділенні поліції заявили, що у неї немає ніяких травм.

З моменту публікації в Facebook відео зібрало понад 3 мільйони переглядів і майже 4000 репостів, а також сотні кумедних коментарів. "Треба з'їсти ордер на мій арешт як можна швидше, перш ніж повернеться поліція", – пожартував один з коментаторів.

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