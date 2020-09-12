Блогерка показала, як всього одним словом можна налякати чоловіка (відео)

Не лише фрази про те, що "пора серйозно поговорити", можуть лякати чоловіків. Дівчина випадково знайшла спосіб, як викликати паніку у свого коханого та будь-якого чоловіка. Для цього потрібно просто сказати одне слово.

Тіктокерка з ніком Shats224 активно ділиться на своєму профілі різноманітними відео про сімейні стосунки. Але недавній її ролик став справжнім хітом, адже дівчина влаштувала пранк над своїм чоловіком. І це може повторити абсолютно кожна дружина, але варто бути готовими до різноманітних емоцій.

І ще: Ніяково буде всім: сімейні фото, від яких соромно і смішно

На ролику можна побачити, як блогерка просто звертається до коханого, але називає його не милим прізвиськом чи якось лагідно, а повним іменем.

"Ей, Девід, чи не міг би ти налити мені щось випити, будь ласка", – спокійно сказала дівчина. І цієї фрази було достатньо, щоб хлопець, який саме їв, припинив жувати та у паніці почав шукати причину такого звертання. Він вже підготувався виправдовуватись за якийсь вчинок чи забуту дату, а все просто через його офіційне ім'я.

Читайте також: Instagram та реальність: фешн-блогерка показала залаштунки ідеальних фото