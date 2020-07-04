Блогерка показала, як "зламати" котів за допомогою лотків з-під яєць

YouTube-блог Kittisaurus продовжує збирати мільйони переглядів за допомогою семи котів і їхньої милої господині Клер, котра придумує для своїх вихованців все нові і нові розваги. Цього разу вона вирішила вистелити підлогу лотками з-під яєць. Дивіться, як відреагували пухнастики!

Раніше ми вже спостерігали, як коти Клер реагують на підлогу, викладену котячою травою, а також на підлогу, заставлену контейнерами з водою. Тепер прийшла черга лотків з-під яєць.

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Щось нам підказує, що коти Клер уже давно підозрюють, що їхня господиня починає божеволіти. Не виключено, що карантин цьому лише посприяв. Якщо не знати, що Клер робить це все заради роликів на YouTube, можна дійсно дійти до висновку, що вона несповна розуму. Але в наші дні популярність на YouTube здатна виправдати будь-яку поведінку.

Що ж на відео? Для початку Клер виклала лотками підлогу у передпокої і подивилася, як її вихованці подолають цю перешкоду. Потім вона кинула в лотки ласощі і зняла, як коти за них борються. Загалом, на відео є що подивитися.

Раніше ми розповідали, як Клер збудувала з порожніх бутлів справжній капсульний готель для своїх котів. Це відео теж варте вашої уваги.

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