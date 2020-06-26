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Блогер показав, як можна використати непотрібні бутлі з-під води: коти будуть у захваті

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Ваш кіт буде у захваті від такого будиночка - фото 1
Ваш кіт буде у захваті від такого будиночка

Чим би власниця сімох котів ні тішилася, лиш би їм це теж подобалося. Мабуть, саме так вважає YouTube-блогер Kittisaurus, відома у світі як Клер. Вона регулярно постить відео, на яких пухнастики витончено грають або долають різні перешкоди.

Але на кумедних і милих відео вона вирішила не зупинитися. Блогерка дала друге життя непотрібним бутлям з-під води. Винахід Клер настільки припав до душі котам, що його відразу охрестили капсульним готелем для чотирилапих.

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*Під час створення готелю жоден кіт не постраждав

Kittisaurus – побудова багатошарової конструкції з котів, котрі пробралися в пластикові бутлі. Клер, як кореянка, яка мешкає у США, називає відео модним словосполученням "Капсульний готель для котів". І щось у цьому є.

Тож, якщо ви давно мріяли придбати своєму пухнастику багаторівневу хатинку, то можете змайструвати її самостійно, використавши бутлі, які точно лежать без діла.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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