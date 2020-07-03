Наполегливий цуцик в автомобілі став зіркою мережі: кумедне відео

Усі ми знаємо, наскільки сильно собаки люблять їздити в автомобілях. Ще одним наочним прикладом цього є наш новий чотирилапий герой.

Подивися на це потішне цуценя з відео, знятого в штаті Теннессі, США, і викладеного в YouTube ViralHog.

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Їде чотирилапий пасажиром в автомобілі, виставивши свою пухнасту морду у вікно. Він не лише насолоджується краєвидами, які миготять перед очима, а й намагається спіймати пластикові стовпці, які вони проїжджають повз.

Оце ми називаємо справжньою наполегливістю. Просто гляньте, з яким ентузіастом і натхненням цуценя це робить. Щоправда, ми закликаємо господарів цих чудових чотирилапих бути пильними на дорозі та слідкувати за поведінкою своїх улюбленців, аби не переживати через те, що нахабна морда вистрибне у вікно за якимось неймовірно цікавим об'єктом.

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