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Ніяково буде всім: сімейні фото, від яких соромно і смішно

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Епічні сімейні фото - фото 1
Епічні сімейні фото

Сімейні фотографії є не лише способом зафіксувати певні спогади, а й джерелом для жартів та порції сорому. Тому не дивно, що в мережі з'явилась сторінка з ніяковими кадрами, які знайомі усім.

Незручні ситуації та емоції, які часто фіксують на родинних знімках, – є справжнім святом для мережі, адже це і кумедно, і знайомо водночас. Саме такому контенту присвячено цілий сайт "Awkward Family Photos" та профіль у Facebook з понад 2 мільйонами підписників.

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Один із засновників Майк Бендер розповів, що ще з дитинства усвідомлював ці всі незручні ситуації.

"Я не дуже хотів, щоб вони траплялись, але згодом радів, адже міг розповісти нову історію. Я думав, що це своєрідна ідея запам'ятати ці незручні моменти. Тому я зі своїм другом дитинства Дугом Чернаком вирішив створити сайт і нашою єдиною надією було те, що ми опублікували наші ніякові фото, щоб інші могли поділитись своїми", – розповідає Майк. Виявилось, що є чимало охочих показати епічні родинні кадри, а ще більше людей отримують від цього заряд позитиву.

Ніяково буде всім: сімейні фото, від яких соромно і смішно - фото 424864

Ніяково буде всім: сімейні фото, від яких соромно і смішно - фото 424865

Ніяково буде всім: сімейні фото, від яких соромно і смішно - фото 424866

Ніяково буде всім: сімейні фото, від яких соромно і смішно - фото 424867

Ніяково буде всім: сімейні фото, від яких соромно і смішно - фото 424868

Ніяково буде всім: сімейні фото, від яких соромно і смішно - фото 424869

Ніяково буде всім: сімейні фото, від яких соромно і смішно - фото 424870

Ніяково буде всім: сімейні фото, від яких соромно і смішно - фото 424871

Ніяково буде всім: сімейні фото, від яких соромно і смішно - фото 424872

Ніяково буде всім: сімейні фото, від яких соромно і смішно - фото 424873

Ніяково буде всім: сімейні фото, від яких соромно і смішно - фото 424874

Ніяково буде всім: сімейні фото, від яких соромно і смішно - фото 424875

Ніяково буде всім: сімейні фото, від яких соромно і смішно - фото 424876

Ніяково буде всім: сімейні фото, від яких соромно і смішно - фото 424877

Ніяково буде всім: сімейні фото, від яких соромно і смішно - фото 424878

Ніяково буде всім: сімейні фото, від яких соромно і смішно - фото 424879

Ніяково буде всім: сімейні фото, від яких соромно і смішно - фото 424880

Ніяково буде всім: сімейні фото, від яких соромно і смішно - фото 424881

Ніяково буде всім: сімейні фото, від яких соромно і смішно - фото 424882

Ніяково буде всім: сімейні фото, від яких соромно і смішно - фото 424883

Ніяково буде всім: сімейні фото, від яких соромно і смішно - фото 424884

Ніяково буде всім: сімейні фото, від яких соромно і смішно - фото 424885

Ніяково буде всім: сімейні фото, від яких соромно і смішно - фото 424886

Ніяково буде всім: сімейні фото, від яких соромно і смішно - фото 424887

Ніяково буде всім: сімейні фото, від яких соромно і смішно - фото 424888

Ніяково буде всім: сімейні фото, від яких соромно і смішно - фото 424889

Ніяково буде всім: сімейні фото, від яких соромно і смішно - фото 424890

Ніяково буде всім: сімейні фото, від яких соромно і смішно - фото 424891

Ніяково буде всім: сімейні фото, від яких соромно і смішно - фото 424894

Джерело всіх фото: awkwardfamilyphotos.com

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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