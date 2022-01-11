Коли у сім'ї десять дітей: мама показала свої будні і підкорила TikTok

Матуся десяти дітей активно веде блог про своє життя, і ці кадри викликають не лише захоплення дуже турботливою мамою, а й неоднозначну реакцію.

Блогерка Алісія Догерті з американського містечка Піттсфорд ділиться відео про сімейне життя та виховання. І це був би звичайний профіль у ТікТок, якби в жінки не було аж 10 дітей, шістьох з яких вони з чоловіком усиновили, передає Радіо MAXIMUM.

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Сім'я довгий час не могла завести дитину, тож у 2011 році вирішила прийняти з притулку хлопчика Алекса, а за кілька днів стало відомо, що Алісія вагітна. Але пара вирішила не зупинятись, тож за 10 років у них з'явилось четверо біологічних діточок та ще шестеро прийомних. Таким чином жінка намагається надихнути людей забирати дітей з дитбудинків. А у її блозі можна зустріти чимало роликів про хобі своїх спадкоємців, проведення часу з родиною, а також деталі своєї рутини.

Вже стабільною рубрикою в Алісії є "Мама десятьох о 5 ранку", у якій вона демонструє, як ще до світанку готує сніданок та обіди у школу для всіх своїх дітей. Якщо вам здається, що це місія неймовірна, то креативність та турботливість жінки це лише підтверджують.

Окремої уваги заслуговує відео і про підготовку до Різдва, адже кожна дитина має отримати свій ідеальний подарунок. До слова, для такої кількості малюків витрати теж немаленькі: на недавнє Різдво родина витратила понад 16 тисяч доларів на те, щоб потішити дітей. Цей запис зібрав понад 20 мільйонів переглядів!

Але інколи Алісію засуджують через надмірну турботу, як і у випадку з роликом про те, який вигляд має її вечір. Після того, як всі повкладались спати, вона береться за миття посуду, прибирання у будинку, а також складає одяг, запаковує портфелі, заряджає всі гаджети дітей та навіть має хвилинку для соцмереж.

І це викликало доволі неоднозначну реакцію, адже більшість дітей вже у тому віці, коли можуть частково потурбуватись про себе і допомогти матері з домашніми справами. Однак навіть це не заважає Алісії збирати мільйони переглядів та радіти своєму життю.

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