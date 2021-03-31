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Представлено Xiaomi Mi Mix Fold: складний смартфон з рідкою лінзою за шалені гроші
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Слідом за презентацією флагманських Mi11 Pro і Mi11 Ultra, компанія Xiaomi показала свій перший складний смартфон – Mi Mix Fold. Він отримав величезний екран у компактному корпусі, потужну начинку, десктопний режим і революційну камеру з рідкою лінзою.
Xiaomi Mi Mix Fold виконаний в уже звичному для подібних гаджетів дизайні, пише GSM Arena. У складеному стані він нагадує звичайний смартфон з вузьким 6,52-дюймовим екраном на зовнішній стороні, а при розкритті перетворюється на невеликий планшет з 8,01-дюймовим дисплеєм зі співвідношенням сторін 4: 3.
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Обидва екрани виконані за технологією AMOLED, але істотно відрізняються характеристиками. Так, зовнішній має роздільну здатність 2520х840 пікселів, максимальну яскравість 700 ніт і підтримує частоту оновлення до 90 Гц. Внутрішня панель отримала роздільну здатність 2480х1860 пікселів, частоту тільки 60 Гц, яскравість 600 ніт, підтримку HDR10 + і Dolby Vision.
Що стосується надійності конструкції, виробник заявляє, що смартфон здатний витримати мільйон згинань. Крім того, внутрішній дисплей додатково посилений двома металевими пластинами. За запевненням Xiaomi, це перший у світі смартфон з аудіосистемою з чотирьох динаміків. Як і у випадку з іншими флагманами компанії, в їх налаштування брали участь фахівці harman / kardon.
Спеціально для Mi Mix Fold була помітно перероблена фірмова прошивка MIUI. У неї оновлений інтерфейс, а свайпом трьома пальцями вниз по екрану можна перейти у так званий PC-режим. У цьому випадку інтерфейс нагадує подібний у Windows з можливістю відкриття додатків у вікнах. Запустивши поруч дві програми, можна просто перетягувати різний контент між ними, як це реалізовано на персональних комп'ютерах.
Апарат побудований на базі флагманської мобільної платформи Qualcomm Snapdragon 888. Встановлено до 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5 і швидкий накопичувач UFS 3.1 об'ємом до 512 ГБ. Місткість вбудованого акумулятора становить 5020 мАг. Є підтримка швидкої зарядки потужністю 67 Вт.
У смартфоні три фізичні об'єктиви, але вони виконують ролі чотирьох камер. Це стало можливим завдяки використанню рідкої лінзи, здатної змінювати свою форму. Відразу варто відзначити, що вона здатна працювати при температурі від -40 ºC до +60 ºC. Лінза встановлена на модулі з роздільною здатністю 8 Мп і виконує роль телевика з 3-кратним оптичним наближенням і макрооб'єктива з 30-кратним оптичним наближенням.
Основна камера – 108-мегапіксельний сенсор Samsung HMX без оптичної стабілізації зображення OIS. Також у смартфоні є ультраширококутна камера на 13 Мп з кутом огляду 123 градусів. За обробку отриманих зображень відповідає сигнальний процесор власної розробки Surge C1. Він виконує налаштування автофокусу, експозиції та балансу білого, споживаючи при цьому мало енергії.
Ціна Xiaomi Mi Mix Fold стартує від $ 1521 за версію 12+ 256 ГБ. Варіант на 12 + 512 ГБ обійдеться у $ 1674. Є також спеціальна версія з керамічним корпусом, стилізованим під кевлар, з 16 + 512 ГБ за $ +1978. Старт продажів запланований на 16 квітня.
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