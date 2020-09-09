Блогер подарував бабусі спіднє і розкрив таємницю літніх людей (відео)

З роками у бабусь з'являються доволі схожі звички, приміром, дарувати дітям і внукам в'язані светрики, постіль, шкарпетки та спіднє. І ось нарешті один з тіктокерів розкрив таємницю, чому вони дарують саме такі речі.

Тіктокер з ніком stewiez71 вирішив віддячити бабусі таким же подарунком, який отримує від неї. Цей момент він зняв на камеру та розкрив секрет, чому літні люди дарують саме певні предмети та одяг. Виявилось, що це не лише прояв турботи, а й непомітне прохання.

І ще: Каньє Вест подарував другу український всюдихід: фотофакт

Блогер поборов всю незручність ситуації та прикупив для бабусі спіднього. після цього він на камеру вручив їй одяг, але такої реакції не очікував ніхто. Літня жінка так розхвилювалась, що навіть заплакала. Вочевидь, вона нарешті отримала те, про що соромилась попросити, але дарувала іншим.

Читайте також: Принц Вільям розповів про свій найгірший подарунок для Кейт Міддлтон