Блогер розкрив усі секрети нового смартфона OnePlus 8T

Перевіривши новий OnePlus 8T на надійність, техноблогер і автор YouTube-каналу JerryRigEverything Зак Нільсон взявся за розбирання нового флагмана. У першу чергу його цікавило, як виробник організував систему подвійних акумуляторів.

Відразу ж після видалення задньої кришки стало очевидно, що в OnePlus 8T немає бездротової зарядки.

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Крім того, на нижньому динаміку блогер не виявив жодного захисту від води, проте на самому корпусі є спеціальне покриття, що запобігає потраплянню всередину води. Відзначимо, що існує версія OnePlus 8T+, сертифікована за стандартом IP68. Для охолодження ключових компонентів смартфона, таких як процесор і камери, використовуються термопаста, мідна пластина та графітова плівка.

Усередині, як і заявляє виробник, встановлено два акумулятори по 2250 мАг, об'єднані в один блок. Це дозволяє реалізувати безпечну швидку зарядку. Блогер також підтвердив, що основна 48-мегапіксельна камера оснащена системою оптичної стабілізації.

У кінці блогер зібрав пристрій у зворотному порядку і навіть увімкнув його.

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