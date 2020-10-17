На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Блогер розкрив усі секрети нового смартфона OnePlus 8T
-
- 3
Перевіривши новий OnePlus 8T на надійність, техноблогер і автор YouTube-каналу JerryRigEverything Зак Нільсон взявся за розбирання нового флагмана. У першу чергу його цікавило, як виробник організував систему подвійних акумуляторів.
Відразу ж після видалення задньої кришки стало очевидно, що в OnePlus 8T немає бездротової зарядки.
Це цікаво: Блогер порівняв камери Pixel 5 та 4: результати відверто неоднозначні
Крім того, на нижньому динаміку блогер не виявив жодного захисту від води, проте на самому корпусі є спеціальне покриття, що запобігає потраплянню всередину води. Відзначимо, що існує версія OnePlus 8T+, сертифікована за стандартом IP68. Для охолодження ключових компонентів смартфона, таких як процесор і камери, використовуються термопаста, мідна пластина та графітова плівка.
Усередині, як і заявляє виробник, встановлено два акумулятори по 2250 мАг, об'єднані в один блок. Це дозволяє реалізувати безпечну швидку зарядку. Блогер також підтвердив, що основна 48-мегапіксельна камера оснащена системою оптичної стабілізації.
У кінці блогер зібрав пристрій у зворотному порядку і навіть увімкнув його.
Читайте також: Інсайдер показав, якою буде нова упаковка iPhone 11 (відео)
-
17:18Блогер розкрив усі секрети нового смартфона OnePlus 8T
-
17:00Максим Рильський – У теплі дні збирання винограду: текст, аналіз та історія вірша
-
16:47Бій Ломаченко – Лопес: ставки букмекерів на поєдинок 18 жовтня
-
16:22Солодощі, які стали візитівкою різних міст
-
15:43Лате – яскрава співачка SOWA представила нову ритмічну пісню
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
15:16Які знаки Зодіаку бісять один одного найбільше
-
14:44Відома модель повністю оголилася у новій фотосесії
-
14:13Супер топ-модель по-українськи: учасниця проєкту оголила груди у 1 випуску
-
13:45У Британії з'явилося нове графіті Бенксі: про що воно
-
13:36Усі 12 раундів: Ломаченко прокоментував майбутній бій проти Лопеса
-
13:18Дядя Френк: вийшов перший трейлер драми з Полом Беттані
-
12:42Названі найміцніші алкогольні коктейлі в історії людства
-
12:15Дженніфер Лопес показала фігуру в екстремальній сукні
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
11:47В Арктиці виросли кавуни і дині: фотофакт
-
11:14Названі нові цілющі властивості темного шоколаду
-
10:42Три цікаві причини, чому ви не висипаєтеся
-
10:16Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 17 жовтня
-
09:46Астрономи пояснили присутність снігу на Плутоні
-
09:22Три корисних сніданки на кожен день: версія вчених
-
08:57Науковці побудували міст заради порятунку незграбних хайнанських гібонів: фото
-
08:30Bentley створили суперкар Flying Spur зі швидкістю до 318 км/год
-
08:13Чим потрібно снідати, щоб розігнати метаболізм
- 16 жовтня
-
21:545 способів схуднути під час сну
-
16:22Солодощі, які стали візитівкою різних міст
-
12:42Названі найміцніші алкогольні коктейлі в історії людства
-
10:16Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 17 жовтня
-
08:13Чим потрібно снідати, щоб розігнати метаболізм
- 16 жовтня
-
20:30ТОП-7 найсексуальніших фото моделей за цей тиждень (18+)
-
16:12Не чекай Нового року: 7 причин почати нове життя вже сьогодні
-
12:16Стартували продажі українського вантажного електробайка Delfast Trike
-
09:13Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 16 жовтня
- 15 жовтня
-
21:32Модель Playboy розповіла про віртуальний секс під час пандемії (18+)
-
19:14Карантинні зони в Україні оновили: у червоній – рекордна кількість регіонів (список)
-
17:3320 запитань, які дозволять краще зрозуміти себе і свої бажання
-
14:30Швидкий психологічний тест: виберіть вікно у будинку
-
11:30Ну просто нереальна штука! – 5 іронічних книг, які варто прочитати
-
09:33Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 жовтня
-
07:19Погода в Україні 15 жовтня: у яких областях пройдуть дощі
- 14 жовтня
-
21:51В Австралії оголені пожежники з милими звірятами знялися для календаря: круті фото
-
18:48Чому закохані часто подібні один на одного: пояснення науковців
-
13:56Як правильно казати "дякую": поради, які покращать життя
-
11:50Найкрутіші дизайни інтер'єрів, які змушують затримати погляд
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 жовтня
-
07:17На що потрібно звернути увагу під час вибору хліба
- 13 жовтня
-
20:30Секс-тренди 2020 року: як змінився інтим через пандемію коронавірусу (18+)
-
17:30Як ретроградний Меркурій 14 жовтня вплине на знаки Зодіаку
-
14:30Експрес-тест на характер: оберіть шлях і дізнайтесь свої найкращі риси
-
11:198 порад для хорошого життя, які варто знати кожному