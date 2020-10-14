Представлено OnePlus 8T: технічні характеристики, ціна й огляд нового смартфона

Як і було заплановано, OnePlus 14 жовтня представила новий флагманський смартфон 8T. У порівнянні зі звичайним OnePlus 8 він отримав оновлений дизайн, а також поліпшені технічні характеристики.

У новому OnePlus 8T виробник відмовився від використання вигнутого екрана. Смартфон отримав плоский 6,55-дюймовий OLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц. Утім, у нього немає MEMC-чипа, як в OnePlus 8 Pro, який підвищує частоту контенту. Фронтальна камера досі врізана у​ невеликий отвір у кутку.

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Усередині апарату працює флагманський процесор Qualcomm Snapdragon 865 (не Plus-версія). З незрозумілої причини в ньому використовується оперативна пам'ять типу LPDDR4x замість швидшої LPDDR5. При цьому накопичувач максимально швидкий з доступних – UFS 3.1.



OnePlus 8T отримав плоский екран з тактовою частотою 120 Гц

Місткість акумулятора в порівнянні з OnePlus 8 виросла до 4500 мАг. При цьому в смартфоні встановлено дві батареї по 2250 мАг кожна. Крім того, новинка отримала підтримку швидшої зарядки Warp Charge потужністю 65 Вт, що дозволяє за 15 хвилин заповнити до 60%.

Технічні характеристики OnePlus 8T:

Дисплей : OLED, 6,55", 2400х1080, 120 Гц, яскравість до 1100 ніт, підтримка HDR10+

: OLED, 6,55", 2400х1080, 120 Гц, яскравість до 1100 ніт, підтримка HDR10+ Чипсет : Qualcomm Snapdragon 865, графіка Adreno 650

: Qualcomm Snapdragon 865, графіка Adreno 650 Оперативна пам'ять : 8/12 ГБ, LPDDR4x

: 8/12 ГБ, LPDDR4x Вбудована пам'ять : 128/256 ГБ, UFS 3.0

: 128/256 ГБ, UFS 3.0 Основна камера : 48 Мп (Sony IMX586, OIS + EIS) + 16 Мп (кут огляду 123 °) + 5 Мп (макрооб'єктив) + 2 Мп (монохромний сенсор)

: 48 Мп (Sony IMX586, OIS + EIS) + 16 Мп (кут огляду 123 °) + 5 Мп (макрооб'єктив) + 2 Мп (монохромний сенсор) Фронтальна камера : 16 Мп (Sony IMX471)

: 16 Мп (Sony IMX471) Акумулятор 4500 мАг, швидка зарядка Warp Charge потужністю 65 Вт

4500 мАг, швидка зарядка Warp Charge потужністю 65 Вт ОС : Android 11 з оболонкою OxygenOS 11

: Android 11 з оболонкою OxygenOS 11 Безпека : вбудований в екран сканер відбитків пальців, розпізнавання обличчя

: вбудований в екран сканер відбитків пальців, розпізнавання обличчя Аудіо : стереодинаміки, підтримка Dolby Atmos

: стереодинаміки, підтримка Dolby Atmos Зв'язок : 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE (4 × 4 MIMO), Wi-Fi 6 (2x2 MIMO), Bluetooth 5.1 (підтримка aptX HD і LDAC), NFC, USB Type-C (USB 3.1)

: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE (4 × 4 MIMO), Wi-Fi 6 (2x2 MIMO), Bluetooth 5.1 (підтримка aptX HD і LDAC), NFC, USB Type-C (USB 3.1) Габарити : 160,7 х 74,1 х 8,4 мм

: 160,7 х 74,1 х 8,4 мм Вага: 188 г



OnePlus 8T продаватимуть за 599 євро за версію на 8 + 128 ГБ пам'яті

Продажі OnePlus 8T в Європі стартують 20 жовтня за ціною 599 євро за версію 8 + 128 ГБ і 699 євро – за 12 + 256 ГБ.

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