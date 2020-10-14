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Представлено OnePlus 8T: технічні характеристики, ціна й огляд нового смартфона

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Представлено смартфон OnePlus 8T - фото 1
Представлено смартфон OnePlus 8T

Як і було заплановано, OnePlus 14 жовтня представила новий флагманський смартфон 8T. У порівнянні зі звичайним OnePlus 8 він отримав оновлений дизайн, а також поліпшені технічні характеристики.

У новому OnePlus 8T виробник відмовився від використання вигнутого екрана. Смартфон отримав плоский 6,55-дюймовий OLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц. Утім, у нього немає MEMC-чипа, як в OnePlus 8 Pro, який підвищує частоту контенту. Фронтальна камера досі врізана у​ невеликий отвір у кутку.

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Усередині апарату працює флагманський процесор Qualcomm Snapdragon 865 (не Plus-версія). З незрозумілої причини в ньому використовується оперативна пам'ять типу LPDDR4x замість швидшої LPDDR5. При цьому накопичувач максимально швидкий з доступних – UFS 3.1.

Представлено OnePlus 8T: технічні характеристики, ціна й огляд нового смартфона - фото 430225
OnePlus 8T отримав плоский екран з тактовою частотою 120 Гц

Місткість акумулятора в порівнянні з OnePlus 8 виросла до 4500 мАг. При цьому в смартфоні встановлено дві батареї по 2250 мАг кожна. Крім того, новинка отримала підтримку швидшої зарядки Warp Charge потужністю 65 Вт, що дозволяє за 15 хвилин заповнити до 60%.

Технічні характеристики OnePlus 8T:

  • Дисплей: OLED, 6,55", 2400х1080, 120 Гц, яскравість до 1100 ніт, підтримка HDR10+
  • Чипсет: Qualcomm Snapdragon 865, графіка Adreno 650
  • Оперативна пам'ять: 8/12 ГБ, LPDDR4x
  • Вбудована пам'ять: 128/256 ГБ, UFS 3.0
  • Основна камера: 48 Мп (Sony IMX586, OIS + EIS) + 16 Мп (кут огляду 123 °) + 5 Мп (макрооб'єктив) + 2 Мп (монохромний сенсор)
  • Фронтальна камера: 16 Мп (Sony IMX471)
  • Акумулятор 4500 мАг, швидка зарядка Warp Charge потужністю 65 Вт
  • ОС: Android 11 з оболонкою OxygenOS 11
  • Безпека: вбудований в екран сканер відбитків пальців, розпізнавання обличчя
  • Аудіо: стереодинаміки, підтримка Dolby Atmos
  • Зв'язок: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE (4 × 4 MIMO), Wi-Fi 6 (2x2 MIMO), Bluetooth 5.1 (підтримка aptX HD і LDAC), NFC, USB Type-C (USB 3.1)
  • Габарити: 160,7 х 74,1 х 8,4 мм
  • Вага: 188 г

Представлено OnePlus 8T: технічні характеристики, ціна й огляд нового смартфона - фото 430226
OnePlus 8T продаватимуть за 599 євро за версію на 8 + 128 ГБ пам'яті

Продажі OnePlus 8T в Європі стартують 20 жовтня за ціною 599 євро за версію 8 + 128 ГБ і 699 євро – за 12 + 256 ГБ.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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