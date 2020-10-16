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Інсайдер показав, якою буде нова упаковка iPhone 11 (відео)

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Коробки з новими iPhone 11 будуть компактнішими - фото 1
Коробки з новими iPhone 11 будуть компактнішими

Під час презентації, що відбулася 13 жовтня, Apple оголосила, що нові флагмани надійдуть у продаж без блоків живлення та навушників. Пізніше виявилося, що ці зміни стосуватимуться й попередніх моделей iPhone. Як тепер виглядає "оновлена" версія iPhone 11 уже продемонстрував мережевий інформатор.

У зв'язку з тим, що до 2030 року Apple має намір повністю позбутися від вуглецевого сліду в атмосфері, в упаковці iPhone 12, крім самого гаджета, міститься тільки кабель для зарядки.

Це цікаво: Xiaomi і Samsung поглузували над компанією Apple опісля презентації iPhone 12

Розмір заводської упаковки пристрою при цьому зменшився майже вдвічі у порівнянні з торішніми моделями. Тепер же у мережі з'явилося відео, на якому інсайдер показує нову упаковку iPhone 11. Поки невідомо, чи позначиться це на вартості пристрою.

З чуток, мешканці Франції як і раніше зможуть купувати "постраждалі" моделі iPhone з навушниками у комплекті. Це пов'язано з вимогами місцевого законодавства у зв'язку з "недостатньо доведеною безпекою" стільникового випромінювання при розмові телефоном без гарнітури.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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