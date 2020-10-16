Інсайдер показав, якою буде нова упаковка iPhone 11 (відео)

Під час презентації, що відбулася 13 жовтня, Apple оголосила, що нові флагмани надійдуть у продаж без блоків живлення та навушників. Пізніше виявилося, що ці зміни стосуватимуться й попередніх моделей iPhone. Як тепер виглядає "оновлена" версія iPhone 11 уже продемонстрував мережевий інформатор.

У зв'язку з тим, що до 2030 року Apple має намір повністю позбутися від вуглецевого сліду в атмосфері, в упаковці iPhone 12, крім самого гаджета, міститься тільки кабель для зарядки.

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Розмір заводської упаковки пристрою при цьому зменшився майже вдвічі у порівнянні з торішніми моделями. Тепер же у мережі з'явилося відео, на якому інсайдер показує нову упаковку iPhone 11. Поки невідомо, чи позначиться це на вартості пристрою.

iPhone 11 brand new packaging. pic.twitter.com/Rv9UWo8Evp — DuanRui (@duanrui1205) October 15, 2020

З чуток, мешканці Франції як і раніше зможуть купувати "постраждалі" моделі iPhone з навушниками у комплекті. Це пов'язано з вимогами місцевого законодавства у зв'язку з "недостатньо доведеною безпекою" стільникового випромінювання при розмові телефоном без гарнітури.

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