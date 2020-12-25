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Блогер розібрав навушники Apple AirPods Max: знахідка всередині їх вразила
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Експерти порталу iFixit недавно провели розбирання нових бездротових навушників AirPods Max від Apple. Вони дісталися до акумуляторів і всієї електроніки, але проґавили найцікавіше. Як виявилося, Apple використовувала в них мініатюрну версію фірмового роз'єму Lightning.
На опублікованих інсайдером L0vetodream фотографіях чітко видно, що дужка кріпиться до чашок Apple AirPods Max за допомогою особливого конектора, який візуально нагадує зменшену версію Lightning. На відміну від свого старшого побратима, оснащеного вісьмома конекторами, у цього "малюка" їх усього два.
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Достовірно невідомо, з якою метою використовуються ці роз'єми, оскільки сама Apple ніяк не афішувати їх існування. Можливо, вони потрібні для сервісного обслуговування навушників.
Нагадаємо, що раніше Apple пояснила, як працює функція, яка викликає найбільше суперечностей у власників AirPods Max. Навушники поставляються разом зі спеціальним смарт-кейсом, який крім сумнівного захисту корпусу від пошкоджень служить також для економії заряду. Річ у тім, що в навушниках не передбачено кнопки увімкнення / вимикання – вони завжди працюють. Але якщо покласти їх до чохла, AirPods Max переходять у спеціальний режим зниженого енергоспоживання. Тому для отримання максимального часу автономної роботи аксесуар потрібно буде носити з собою постійно.
Якщо вірити оглядачам, за ніч без чохла навушники розряджаються усього на кілька відсотків. Але є й ті, хто стверджує: відсутність чохла змушує AirPods Max розряджатися значно швидше.
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