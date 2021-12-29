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Блогер порівняв на відео усі смартфони лінійки Xiaomi 12

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Як у реальному житті виглядають Xiaomi 12 - фото 1
Як у реальному житті виглядають Xiaomi 12

Продажі нових смартфонів Xiaomi стартують лише 1 січня, але в китайських магазинах усі охочі уже можуть особисто познайомитись із флагманами 12-ї серії. Завдяки цьому вже можна у деталях розглянути всі три пристрої та нову прошивку MIUI 13, встановлену на них.

Автор представленого відео показав звичайний Xiaomi 12. Також на ролику можна побачити його доступну версію Xiaomi 12X і технічно більш просунутий Xiaomi 12 Pro.

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Насамперед показана швидкість зйомки на "прошку", адже виробник пообіцяв помітне покращення цього параметра. Як можна побачити, знімки справді робляться миттєво.

Xiaomi 12 і 12 Pro поставляються разом із фірмовим силіконовим чохлом, адаптером живлення та кабелем USB Type-C, а ось у Xiaomi 12X у комплекті немає ні зарядного пристрою, ні кабелю.

У відео також представлено кілька прикладів фотографій, зроблених на Xiaomi 12 та 12 Pro. Крім того, автор продемонстрував звучання чотирьох динаміків у Xiaomi 12 Pro, але складно оцінити якість через відсутність порівняння з іншими апаратами.

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