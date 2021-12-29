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Представлено Xiaomi 12 Pro: три камери по 50 мегапікселів і чотири динаміки
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У вівторок, 28 грудня, Xiaomi представила низку гаджетів. Серед них – флагманський Xiaomi 12 Pro. Розповідаємо про технічні характеристики новинки, а також її ціну на Радіо MAXIMUM!
Апарат виявився більшим за звичайний Xiaomi 12, отримав просунутіший екран, унікальну для смартфонів аудіосистему, підтримку 120-ватної зарядки та відразу три 50-мегапіксельні камери з покращеною нічною зйомкою. Про це пише GSM Arena.
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Xiaomi 12 Pro оснащується 6,73-дюймовим 10-бітним AMOLED-екраном з роздільною здатністю Quad HD+. Він виконаний із застосуванням технології LTPO 2.0, завдяки чому реалізована функція динамічної частоти оновлення від 1 до 120 Гц.
"Серцем" смартфона став процесор Snapdragon 8 Gen 1. Апарат підтримує фірмову технологію динамічного планування продуктивності, що дозволяє процесору миттєво переходити у режим максимальної потужності, а потім миттєво повертатися у нормальний стан. Як запевняє Xiaomi, це дозволяє знизити енергоспоживання на 20%.
Смартфон оснащується акумулятором на 4600 мАг за допомогою швидкої зарядки потужністю 120 Вт. У режимі максимальної продуктивності заряджання до 100% займає 18 хвилин, але можна також увімкнути ефективніший режим зменшення нагріву – час зарядки складе 24 хвилини.
У Xiaomi 12 Pro встановлені три камери по 50 Мп кожна. Для головної використовується 1/1,28-дюймовий сенсор Sony IMX707, здатний вловлювати на 49% більше світла у порівнянні з IMX766, який використовується в Xiaomi 12. Інші дві камери служать для ультраширококутних і портретних знімків. На всі три об'єктиви можна знімати з використанням нового покращеного нічного режиму, що працює навіть під час запису відео.
Варто також відзначити, що Xiaomi 12 Pro став першим у світі смартфоном із чотирма динаміками. За їхнє налаштування відповідають фахівці Harman/Kardon.
Технічні характеристики Xiaomi 12 Pro
- Дисплей: AMOLED, 6,73", 3200х1140, 10-біт, 1-120 Гц, 1500 ніт, 100% DCI-P3, скло Gorilla Glass Victus
- Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
- Пам'ять: 8+128 ГБ, 8+256 ГБ, 12+256 ГБ, LPDDR5 + UFS 3.1
- Основна камера: 50 Мп (f/1.88, OIS) + 50 Мп (ультраширококутний об'єктив) + 50 Мп (телеоб'єктив)
- Фронтальна камера: 32 Мп
- Акумулятор: 4600 мАг
- Зарядка: дротова 120 Вт, бездротова 50 Вт, реверсивна 10 Вт
- Безпека: сканер відбитків пальців на екрані
- ОС: MIUI 13
- Зв'язок: USB Type-C, 5G SA/NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC
- Аудіо: чотири динаміки з налаштуванням Harman Kardon, підтримка Dolby Atmos
Найдоступніший варіант Xiaomi 12 Pro на 8 + 128 ГБ оцінений у $738. Версії на 8 + 256 ГБ та 12 + 256 ГБ коштують $785 та $848 відповідно. Скільки коштуватимуть новинки на ринку України стане відомо уже у 2022 році.
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