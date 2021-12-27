Майбутній OnePlus 10 Pro показали в реалістичному відео

Незабаром очікується офіційна презентація OnePlus 10 Pro. Раніше смартфон уже був показаний на рендерах від надійного інсайдера. Тепер же дизайнер Вакар Хан створив відео, що демонструє майбутній флагман у всій красі та з усіх боків.

У ролику смартфон показаний у чотирьох кольорах: чорному, фіолетовому, сріблястому та зеленому. Втім, це виняткове бачення дизайнера: немає гарантій, що гаджет буде доступний у такому забарвленні.

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Особливістю відео стала прихильність до дрібних деталей. Усі інформаційні витоки, відомі наразі, ретельно відображені та враховані.

Після перегляду ролика можна значно легше уявити смартфон у реальному житті, ніж переглядаючи нерухомі зображення. За наявною інформацією, пристрій оснастять 6,7-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2К та частотою оновлення 120 Гц. Фронтальну камеру на 32 Мп розмістять у передньому кутку, а екран нового смартфона буде загнутий з обох боків.

Основна камера буде охоплювати три датчики на 50, 48 та 8 Мп з можливістю триразового оптичного зуму. Очікується підтримка 80-ватної дротової та 50-ватної бездротової зарядки.

За чутками, ціна OnePlus 10 Pro стартуватиме від $1069. Офіційна презентація відбудеться на початку січня.

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