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Apple випустить усіма улюблений збільшений iPhone SE

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iPhone SE - фото 1
iPhone SE / appleinsider

Apple випустить збільшену версію iPhone SE. Про це повідомляє видання Appleinsider з посиланням на авторитетного інсайдера Мін-Чі Ко.

Зазначається, що компанія планувала представити смартфон зі збільшеним екраном разом з новими iPhone SE.

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Його випуск перенесли на першу половину 2021 року. Пристрій отримає екран більш ніж 6,1 дюйма. Імовірно, його назвуть iPhone SE Plus. Від випущених iPhone SE збільшена версія також буде відрізнятися компонуванням елементів екрану. Новинка отримає класичний виріз iPhone, а на ньому розташують фронтальну камеру, мікрофон і динамік.

Також iPhone SE Plus отримає Touch ID в бічній кнопці блокування. Імовірно, смартфон буде коштувати дешевше, ніж флагманські новинки.

iPhone - фото 399669
iPhone

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Джерело: appleinsider
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