Блогер показує, чому варто мандрувати: яскраві фото

Талановитий фотограф та блогер ділиться карами зі своїх подорожей, показуючи найкрасивіші та найцікавіші куточки світу. Якщо ви досі вважаєте, що мандри – це не ваше, то вам варто побачити ці знімки!

Знайомтесь, Алекс Зоуагі (Alex Zouaghi) – фотограф, який мешкає та працює у Лондоні. Як він зізнається, ще у ранньому віці його вкусив жук-мандрівник, адже народився він У Парижі, згодом з родиною перебрався до Нью-Йорка, а кілька років тому осів у Ноттінг-Хіллі.

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"Я почав фотографувати та вести блог ще у Нью-Йорку, але тоді робив це лише для себе та своїх близьких. Щодня публікував знімки, а аудиторія збільшувалась. Вже у Лондоні у мене спершу було 2 тисячі підписників, а за пів року їхня кількість збільшилась до 60 тисяч", – зізнається хлопець, який навіть встиг отримати звання "Містер Ноттінг-Хілл".

Зараз в Алекса понад 200 тисяч шанувальників та більш як 1 500 знімків яскравих куточків не лише Лондона. Тревел та лайфстайл-зйомка від нього надихає пакувати валізи та вирушати за мріями!

Джерело всіх фото: instagram.com/a_ontheroad

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