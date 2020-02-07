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Блогер показує, чому варто мандрувати: яскраві фото

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Блогер показує красиві місця світу - фото 1
Блогер показує красиві місця світу

Талановитий фотограф та блогер ділиться карами зі своїх подорожей, показуючи найкрасивіші та найцікавіші куточки світу. Якщо ви досі вважаєте, що мандри – це не ваше, то вам варто побачити ці знімки!

Знайомтесь, Алекс Зоуагі (Alex Zouaghi) – фотограф, який мешкає та працює у Лондоні. Як він зізнається, ще у ранньому віці його вкусив жук-мандрівник, адже народився він У Парижі, згодом з родиною перебрався до Нью-Йорка, а кілька років тому осів у Ноттінг-Хіллі.

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"Я почав фотографувати та вести блог ще у Нью-Йорку, але тоді робив це лише для себе та своїх близьких. Щодня публікував знімки, а аудиторія збільшувалась. Вже у Лондоні у мене спершу було 2 тисячі підписників, а за пів року їхня кількість збільшилась до 60 тисяч", – зізнається хлопець, який навіть встиг отримати звання "Містер Ноттінг-Хілл".

Зараз в Алекса понад 200 тисяч шанувальників та більш як 1 500 знімків яскравих куточків не лише Лондона. Тревел та лайфстайл-зйомка від нього надихає пакувати валізи та вирушати за мріями!

Блогер показує, чому варто мандрувати: яскраві фото - фото 384620

Блогер показує, чому варто мандрувати: яскраві фото - фото 384621

Блогер показує, чому варто мандрувати: яскраві фото - фото 384622

Блогер показує, чому варто мандрувати: яскраві фото - фото 384623

Блогер показує, чому варто мандрувати: яскраві фото - фото 384624

Блогер показує, чому варто мандрувати: яскраві фото - фото 384625

Блогер показує, чому варто мандрувати: яскраві фото - фото 384626

Блогер показує, чому варто мандрувати: яскраві фото - фото 384627

Блогер показує, чому варто мандрувати: яскраві фото - фото 384628

Блогер показує, чому варто мандрувати: яскраві фото - фото 384629

Блогер показує, чому варто мандрувати: яскраві фото - фото 384630

Блогер показує, чому варто мандрувати: яскраві фото - фото 384631

Блогер показує, чому варто мандрувати: яскраві фото - фото 384632

Блогер показує, чому варто мандрувати: яскраві фото - фото 384633

Блогер показує, чому варто мандрувати: яскраві фото - фото 384634

Блогер показує, чому варто мандрувати: яскраві фото - фото 384635

Блогер показує, чому варто мандрувати: яскраві фото - фото 384636

Блогер показує, чому варто мандрувати: яскраві фото - фото 384637

Блогер показує, чому варто мандрувати: яскраві фото - фото 384638

Блогер показує, чому варто мандрувати: яскраві фото - фото 384639

Блогер показує, чому варто мандрувати: яскраві фото - фото 384640

Блогер показує, чому варто мандрувати: яскраві фото - фото 384641

Блогер показує, чому варто мандрувати: яскраві фото - фото 384642

Блогер показує, чому варто мандрувати: яскраві фото - фото 384643

Джерело всіх фото: instagram.com/a_ontheroad

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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