Як виглядає життя у Греції: яскраві вуличні фото

Фотограф-самоучка показує найкрасивіші моменти з життя у Греції, які надихають покувати валізи та досліджувати цю країну. Зацініть!

Знайомтесь, Крістіна Тулумтзіду (Christina Touloumtzidou) – талановита фотограф та цифрова художниця, яка мешкає та працює в Греції.

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Весь свій вільний час вона приділяє вуличній зйомці та створює контент для різних брендів. А своїми роботами дівчина ділиться на профілі в соцмережі Instargam, де у неї майже 50 тисяч підписників.



Джерело всіх фото: instagram.com/christinatouloumtzidou

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