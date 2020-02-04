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Як виглядає життя у Греції: яскраві вуличні фото

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Прогулянка Грецією - фото 1
Прогулянка Грецією / instagram.com/christinatouloumtzidou

Фотограф-самоучка показує найкрасивіші моменти з життя у Греції, які надихають покувати валізи та досліджувати цю країну. Зацініть!

Знайомтесь, Крістіна Тулумтзіду (Christina Touloumtzidou) – талановита фотограф та цифрова художниця, яка мешкає та працює в Греції.

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Весь свій вільний час вона приділяє вуличній зйомці та створює контент для різних брендів. А своїми роботами дівчина ділиться на профілі в соцмережі Instargam, де у неї майже 50 тисяч підписників.

Як виглядає життя у Греції: яскраві вуличні фото - фото 383969

Як виглядає життя у Греції: яскраві вуличні фото - фото 383970

Як виглядає життя у Греції: яскраві вуличні фото - фото 383971

Як виглядає життя у Греції: яскраві вуличні фото - фото 383972

Як виглядає життя у Греції: яскраві вуличні фото - фото 383973

Як виглядає життя у Греції: яскраві вуличні фото - фото 383974

Як виглядає життя у Греції: яскраві вуличні фото - фото 383975

Як виглядає життя у Греції: яскраві вуличні фото - фото 383976

Як виглядає життя у Греції: яскраві вуличні фото - фото 383977

Як виглядає життя у Греції: яскраві вуличні фото - фото 383978

Як виглядає життя у Греції: яскраві вуличні фото - фото 383979

Як виглядає життя у Греції: яскраві вуличні фото - фото 383980

Як виглядає життя у Греції: яскраві вуличні фото - фото 383981

Як виглядає життя у Греції: яскраві вуличні фото - фото 383982

Як виглядає життя у Греції: яскраві вуличні фото - фото 383983

Як виглядає життя у Греції: яскраві вуличні фото - фото 383984

Як виглядає життя у Греції: яскраві вуличні фото - фото 383985

Як виглядає життя у Греції: яскраві вуличні фото - фото 383986

Як виглядає життя у Греції: яскраві вуличні фото - фото 383987

Як виглядає життя у Греції: яскраві вуличні фото - фото 383988

Як виглядає життя у Греції: яскраві вуличні фото - фото 383989

Як виглядає життя у Греції: яскраві вуличні фото - фото 383990

Як виглядає життя у Греції: яскраві вуличні фото - фото 383991

Як виглядає життя у Греції: яскраві вуличні фото - фото 383992

Як виглядає життя у Греції: яскраві вуличні фото - фото 383993
Джерело всіх фото: instagram.com/christinatouloumtzidou

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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