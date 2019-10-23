Блогер показав, як отримати ефектне фото з ідеальним пресом: відеоінструкція

Блогер і бодібілдер Коннор Мерфі поділився лайфхаком, як за лічені хвилини зробити так, щоб на животі з'явилися кубики преса. Все це лише ради ефектного кадру. На своєму каналі в YouTube хлопець продемонстрував кілька кроків "від пишки до качка"

Так, перед початком зйомки бодібілдер Коннор Мерфі закликає позбутися волосся на тілі і нанести миттєву засмагу. Також хлопець радить вибрати вдалий ракурс зйомки і освітлення. Зокрема, камера повинна бути трохи вище, ніж рівень голови, а джерело світла треба розмістити зверху і спереду відносно об'єкта.

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Щоб на животі проявилися кубики преса, стверджує Мерфі, потрібно напружити м'язи, трохи нахилити тіло вперед і набрати якомога більше повітря в груди.

Цікаво, що безліч підписників блогера оцінили такі поради. За кілька днів його відео набрало понад два мільйони переглядів і тисячі коментарів.

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