Емоційна дівчина в тату-салоні розвеселила мережу (відео)

Користувачі не можуть втримати усмішку від дівчини, яка прийшла робити перше татуювання. Вочевидь, вона і не підозрювала, скільки емоцій зможе показати за перші ж кілька секунд.

На платформі Reddit користувач з ніком flipmangoflip поділився кумедним відео з емоційною відвідувачкою тату-салону, яка стрімко підкорює мережу. За лічені години запис зібрав понад 33 тисячі переглядів та понад тисячу коментарів. А все тому, що, вочевидь, дівчина вперше прийшла робити татуювання, а її вираз обличчя продемонстрував всі її відчуття у цей момент. Від байдужості до здивування. Коментатори з тату зізнались, що у них досі бувають такі ж емоції під час кожного сеансу, однак не у всіх це виглядає так артистично.

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