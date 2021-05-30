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Картонний Lamborghini Aventador пустили з молотка: у скільки оцінили "гіперкар"

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Картонний Lamborghini Aventador продали за понад 10 тисяч доларів - фото 1
Картонний Lamborghini Aventador продали за понад 10 тисяч доларів

Американський блогер Девід Джонс опублікував на своєму каналі докладне відео, на якому показано процес складання репліки Lamborghini Aventador. Виготовив його майстер зі звичайного картону з-під упаковок побутової техніки.

В основі саморобки лежить дерев'яна рама, а колеса запозичені у велосипеда. Водійським кріслом, як пише The Daily Mail, служить пластиковий садовий стілець, а ще тут є рульове управління, скло та підйомні двері. Інструкцію зі збірки паперового автомобіля взяли з мережі.

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Робота зайняла всього один місяць. Габарити моделі склали 3780 мм у довжину та 1650 мм у ширину. Девід Джонс розраховував отримати під час аукціонних торгів не більш як 50 доларів, але у підсумку ціна склала 10 400 доларів. Володарем картонки на колесах став новозеландець, але вражає інше: усі виручені кошти блогер переказав у місцеву дитячу лікарню, в якій його вилікували від раку.

Цікаво, що цей "Авентадор" – не єдиний у своєму роді. Наприклад, недавно умільці з В'єтнаму показали свою версію гіперкара у виконанні SVJ з двигуном від мотоцикла. На реалізацію проєкту пішло 5 місяців і 500 доларів. Правда, у цьому випадку у машини був інший каркас – зі сталевих труб зі звалища. Кузов теж зроблений з картону, а двері відкриваються вгору.

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