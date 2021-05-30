Картонний Lamborghini Aventador пустили з молотка: у скільки оцінили "гіперкар"

Американський блогер Девід Джонс опублікував на своєму каналі докладне відео, на якому показано процес складання репліки Lamborghini Aventador. Виготовив його майстер зі звичайного картону з-під упаковок побутової техніки.

В основі саморобки лежить дерев'яна рама, а колеса запозичені у велосипеда. Водійським кріслом, як пише The Daily Mail, служить пластиковий садовий стілець, а ще тут є рульове управління, скло та підйомні двері. Інструкцію зі збірки паперового автомобіля взяли з мережі.

Це цікаво: У Rolls-Royce представили найамбітніший автомобіль, який коли-небудь створювали

Робота зайняла всього один місяць. Габарити моделі склали 3780 мм у довжину та 1650 мм у ширину. Девід Джонс розраховував отримати під час аукціонних торгів не більш як 50 доларів, але у підсумку ціна склала 10 400 доларів. Володарем картонки на колесах став новозеландець, але вражає інше: усі виручені кошти блогер переказав у місцеву дитячу лікарню, в якій його вилікували від раку.

Цікаво, що цей "Авентадор" – не єдиний у своєму роді. Наприклад, недавно умільці з В'єтнаму показали свою версію гіперкара у виконанні SVJ з двигуном від мотоцикла. На реалізацію проєкту пішло 5 місяців і 500 доларів. Правда, у цьому випадку у машини був інший каркас – зі сталевих труб зі звалища. Кузов теж зроблений з картону, а двері відкриваються вгору.

Читайте також: 14-річний Honda Civic пустять з молотка за шалені гроші: усього випустили 300 таких авто