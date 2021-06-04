Мешканці цієї європейської країни намотують найбільше кілометрів на електромобілях

Дослідження, проведене на замовлення компанії Nissan, показало, що європейські автовласники проїжджають на рік на електрокарах більше, ніж на машинах з традиційними двигунами внутрішнього згоряння.

При цьому більшість водіїв "зелених" автомобілів не лякає обмежений запас ходу. Як виявилося, вони цілком задоволені наявним на сьогодні кількістю зарядних станцій, пише Carcoops.

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За результатами дослідження з'ясувалося, що власники електромобілів проїжджають на рік на 630 кілометрів більше, ніж господарі машин з ДВЗ. Як зазначає віце-президент з продуктової стратегії Nissan Europe Арно Шарпантьє, це зайвий раз доводить, що "батарейні" машини – не тільки "розумний вибір", який роблять з оглядом на природу, а й дійсно зручні засоби пересування.

"Не дивно, що люди тепер їздять на електромобілях більше, ніж на машинах з ДВЗ. Ми впевнені, що з появою нових електромобілів побоювання з приводу дальності ходу скоро підуть у минуле", – сказав Шарпантьє.

У середньому власники традиційних машин проїжджають за рік 13 600 кілометрів, а господарі електрокарів – 14 300 кілометрів, йдеться у дослідженні. При цьому найбільш захопленими водіями "зелених" автомобілів виявилися італійці: щорічно вони намотують понад 15 000 кілометрів. Мешканці Нідерландів, які найменше користуються своїми електрокарами, проїжджають 14 800 кілометрів.

Більшість водіїв похвалили свої електричні автомобілі: 69 відсотків відзначили, що задоволені наявною інфраструктурою та кількістю зарядок, а 70 відсотків заявили, що запас ходу виявився більшим, ніж вони очікували. При цьому саме він утримує адептів традиційних ДВЗ від покупки електрокара: з 30 відсотків тих, хто заявив, що ніколи не купить такий автомобіль, 58 відсотків назвали причиною маленький запас ходу на одній зарядці.

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