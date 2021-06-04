Горе-водій загнав BMW у пісок, замкнув ключі всередині і залишив увімкнену задню передачу

З настанням літа охочих помилуватися чудовими краєвидами на березі моря або річки стає більше. Але якщо ви відправилися на відпочинок на авто, не забувайте про підступність піщаного узбережжя. Адже якщо під'їхати ближче до води, то ви практично гарантовано застрягнете в піску.

Як не варто обходитися зі своєю машиною на узбережжі, продемонстрував власник чорної BMW 3-series. Хлопець зупинився на своєму повноприводному седані буквально за декілька кроків від води. Коли ж він зібрався їхати і включив задню передачу на АКПП, автомобіль буквально загруз колесами в піску. Вирішивши оцінити ситуацію, хлопець вийшов з машини, зачинивши за собою двері. На жаль, потрапити назад йому вже не вдалося – ключі, звичайно, залишилися всередині.

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Попри відсутність водія, BMW продовжувала буксувати, зариваючись в пісок усіма колесами. хлопець, у якого навіть не виявилося при собі телефону, за допомогою смартгодинника почав шукати варіанти порятунку. Чим закінчилася історія, на жаль, невідомо.

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