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Коронавірус Карантин

Скільки людей зараз готові повернутися до роботи в офісі: цікава статистика

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Більшість людей уже звикли до роботи з дому - фото 1
Більшість людей уже звикли до роботи з дому

В умовах пандемії коронавірусу багато організацій перевели своїх співробітників на віддалену роботу. Спочатку це подобалося не всім, але останнє дослідження показало, що в офіс хочуть повернутися лише 4% працівників.

У травні цього року аналітики компанії Perceptyx провели опитування серед співробітників 100 глобальних компаній, щоб з'ясувати, як вони ставляться до роботи з дому. Тоді 30% респондентів відзначили, що хотіли б повернутися до звичного режиму. В середині липня Perceptyx повторила опитування. З'ясувалося, що за кілька місяців охочих повернутися в офіс стало значно менше.

Це цікаво: Віддалена робота змусила працювати більше: нове дослідження

За останніми даними, робота з дому не влаштовує лише 4% співробітників. Якщо на початку квітня з твердженням "Умови віддаленої роботи допомагають мені бути продуктивнішим" погоджувалися 15% осіб, то до кінця червня цей показник досяг 100%.

Робота з дому не влаштовує лише 4% респондентів - фото 417603
Робота з дому не влаштовує лише 4% респондентів

Дослідники вважають, що люди хочуть продовжувати працювати з дому з кількох причин. По-перше, за кілька місяців вони адаптувалися до нових умов і перестали відчувати через них стрес. По-друге, деякі компанії (наприклад, Twitter і Facebook) дозволили співробітникам працювати у віддаленому режимі постійно і почали виділяти їм кошти для облаштування домашніх офісів. По-третє, дехто відверто боїться другої хвилі коронавірусу і тому намагається зайвий раз не покидати своїх квартир.

Багато людей просто побоюються другої хвилі коронавірусу - фото 417604
Багато людей просто побоюються другої хвилі коронавірусу

Дослідники також відзначили, що зниження кількості охочих повернутися в офіс пов'язано із завершенням навчального року. Батькам та опікунам тепер не потрібно займатися домашнім навчанням дітей, тому у них з'явилося більше часу, щоб спокійно працювати і відпочивати. Експерти припускають, що у вересні, коли почнеться новий навчальний рік, показники можуть помітно змінитися.

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