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Блискавка рекордної потужності розрядилася у бік космосу: відео незвичайного явища

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Блискавка рекордної потужності розрядилася у бік космосу: відео незвичайного явища - фото 1

У 2018 в штаті Оклахома (США) пройшла потужна гроза. За негодою спостерігали науковці, а приладам вдалося зафіксувати доволі рідкісне явище – блискавку, яка викинула в космос енергію.

Як пише New Atlas, у той момент блискавка викинула вгору близько 300 кулонів електричного заряду. Для порівняння, звичайна блискавка досягає максимуму п'ять кулонів.

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Радіочастотне випромінювання було виявлено на висоті від 22 до 45 кілометрів. На такій висоті розряд уже не видно. Загалом видимість була на висоті 15-20 кілометрів, тобто від вершини хмари, з якої відбувся розряд.

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