У Чилі раптово утворилася гігантська вирва

Величезний кратер з'явився за 413 миль від столиці Сантьяго. Місцева влада розпочала розслідування.

Гігантська вирва діаметром 25 метрів і глибиною 200 метрів утворилася в чилійській пустелі поблизу мідної шахти в Тьєрра-Амарілья. Національна служба геології та гірничої справи Сернагеомін направила спеціалістів у регіон для з’ясування причини.

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Отвір розташований на території, яка використовується для видобутку міді канадською компанією Lundin Mining. Фахівці виявили на дні кратера воду.

Вирви часто можуть утворюватися раптово та застати людей зненацька. Такі явища доволі небезпечні, позаяк можуть мати руйнівні наслідки.

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Aparece enorme socavón de 25 metros de diámetro en Atacama



El orificio apareció el sábado en la comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama, en terrenos de la operación minera subterránea de cobre Alcaparrosa de Candelaria.



Qué te parece? Te leemos! pic.twitter.com/5r67dNTEsi — Ladera Sur (@ladera_sur) August 1, 2022

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