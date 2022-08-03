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У Чилі раптово утворилася гігантська вирва

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У Чилі раптово утворилася гігантська вирва - фото 1

Величезний кратер з'явився за 413 миль від столиці Сантьяго. Місцева влада розпочала розслідування.

Гігантська вирва діаметром 25 метрів і глибиною 200 метрів утворилася в чилійській пустелі поблизу мідної шахти в Тьєрра-Амарілья. Національна служба геології та гірничої справи Сернагеомін направила спеціалістів у регіон для з’ясування причини.

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Отвір розташований на території, яка використовується для видобутку міді канадською компанією Lundin Mining. Фахівці виявили на дні кратера воду.

Вирви часто можуть утворюватися раптово та застати людей зненацька. Такі явища доволі небезпечні, позаяк можуть мати руйнівні наслідки.

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