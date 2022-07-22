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Китай накрила найпотужніша за 20 років піщана буря

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Китай накрила найпотужніша за 20 років піщана буря - фото 1

У Китаї піщані бурі трапляються доволі часто, і їхній сезон припадає на лютий-травень. Однак днями одну з провінцій країни "затягнуло" піском.

Як пише Gamingsym, 20 липня деякі райони префектури Хайсі в провінції Цінхай сталася найпотужніша за останні 20 років піщана буря. На кадрах, що з'явилися в мережі, можна побачити 10-метрову гігантську стіну із жовто-сірого піску. На щастя, обійшлося без жертв.

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При цьому густа хмара не розсіювалася близько трьох годин, коли зазвичай піщані бурі слабшають і вщухають через 10-15 хвилин.

Однак більшість людей зовсім не злякалися апокаліптичної картини. Туристи діставали телефони і фотографували гігантську хмару на камеру, а деякі взагалі сідали в автомобілі та їхали просто в піщану "стіну".

Але слід пам'ятати, що залишатися під час такого явища на вулиці вкрай небезпечно – краще сховатися у приміщенні.

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