Блискавична зарядка: ігровий смартфон Nubia Red Magic 6 Pro побив рекорд швидкості

Новий Nubia Red Magic 6 Pro претендує на звання найшвидшого смартфона відразу у декількох категоріях. Наприклад, його повна зарядка займає лічені хвилини – швидше, ніж у всіх найближчих конкурентів.

Nubia Red Magic 6 Pro отримав акумулятор на 4500 мАг та підтримку швидкої зарядки потужністю 120 Вт з використанням спеціального адаптера на основі нітриду галію (GaN). На представленому відео можна наочно оцінити реальну швидкість зарядки.

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Смартфон під'єднали до мережі, коли у нього було всього 3% заряду. Через хвилину було вже 15%, а через 2 хвилини – 27%. За 5 хвилин апарат зарядився до 56%, а на заповнення 100% пішло трохи більше як 12 хвилин. На жаль, автор відео нічого не сказав щодо нагріву пристрою.

Варто відзначити, що досі рекордсменом за швидкістю зарядки був iQOO 7, якому на повну зарядку від 120-ватного адаптера потрібно трохи більше як 14 хвилин.

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