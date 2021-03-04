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Представлено Redmi Note 10 Pro Max: AMOLED-екран, камера на 108 Мп і крута ціна
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Бренд Redmi представив смартфон Note 10 Pro Max, який відзначився одразу двома особливостями у рамках серії. Крім AMOLED-дисплея з мініатюрним отвором для фронталки, апарат отримав просунутий модуль камери з топовим датчиком Samsung на 108 Мп.
Redmi Note 10 Pro Max отримала 6,67-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD +, частотою оновлення 120 Гц і значенням дискретизації сенсора 240 Гц. За запевненням виробника, максимальна яскравість екрана, прикритого загартованим склом Corning Gorilla Glass 5, сягає 1200 ніт.
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Фронталка з датчиком на 16 Мп розмістилася в області отвору діаметром всього 2,96 мм. За продуктивність новинки відповідає 8-ядерний процесор Snapdragon 732G за підтримки 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті та накопичувача UFS 2.2 об'ємом 64 або 128 ГБ. На тильній стороні смартфона розмістився модуль основної камери, що включає чотири датчики з роздільною здатністю 128 Мп (Samsung HM2), 8 (ультраширококутна оптика), 5 і 2 Мп.
Модифікація смартфона без приставки Max має ті ж апаратні характеристики, що й старша модель, за винятком головного сенсора камери – новинка отримала 64-мегапіксельний Samsung ISOCELL GW3. Крім того, у базовій версії є лише одна модифікація накопичувача з об'ємом 64 ГБ. За автономність обох гаджетів відповідає акумулятор на 5020 мАг, що підтримує швидку 33-ватну зарядку.
Як спосіб біометричної авторизації Redmi запропонувала сканер відбитків пальців, розміщений на бічній грані. Корпуси новинок захищені від потрапляння пилу і вологи за стандартом IP52. Апарати також отримали ІЧ-порт для управління побутовою технікою.
Характеристики Redmi Note 10 Pro | 10 Pro Max:
- Дисплей: AMOLED, 6,67", 2400х1080 пікселів, 120 Гц
- Процесор: Snapdragon 732G
- Оперативна пам'ять: 6 ГБ | 6/8 ГБ
- Вбудована пам'ять: 64 ГБ | 64/128 ГБ, microSD до 512 ГБ
- Акумулятор: 5020 мАг, 33 Вт
- Основна камера: 64 Мп ISOCELL GW3 + 8 Мп (120 °) + 2 Мп + 5 Мп | 108 Мп Samsung HM2 + 8 Мп (120 °) + 2 Мп + 5 Мп
- Фронтальна камера: 16 Мп
- Безпека: сканер відбитків пальців на бічній грані
- Зв'язок: Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5, GPS / ГЛОНАСС / Beidou
- Додатково: захист корпусу IP52, ІЧ-порт
- Розмір: 164,5 х 76,15 х 8,1 міліметра
- Вага: 192 грама
Redmi Note 10 Pro і Note 10 Pro Max доступні у трьох кольорах корпусу: бронзовому, блакитному та чорному. За базову версію Note 10 Pro з 6/64 ГБ пам'яті компанія встановила цінник у $ 220, конфігурація 6/128 ГБ коштує $ 233, а варіант 8/128 ГБ надійде у продаж за $ 261.
Redmi Note 10 Pro Max з конфігураціями пам'яті 6/64 ГБ, 8/128 ГБ і 8/128 ГБ оцінені вендором в $ 261, $ 274 і $ 302 відповідно. Старт продажів базової моделі запланований на 17 березня, версія з приставкою Max дебютує в роздробі 18 березня.
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