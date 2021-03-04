Google Pixel 5 відправили знімати під водою: фотографії вражають

Слідом за анонсом функції підводної зйомки для своїх смартфонів, Google показала серію знімків, зроблених на Pixel 5 у новому режимі. Фотографії отримали при зануренні гаджета на глибину та демонструють можливості його камери в нестандартних умовах.

Спеціально для любителів дайвінгу Google недавно випустила додаток Dive Case Connector. З його допомогою користувачі можуть вести підводний зйомку у зв'язці з захищеними від води чохлами Kraken Sports KRH04, KRH03, KRH02 і KRH01.

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Компанія заявила про підтримку програми на смартфонах Pixel 2 і новіших моделях. При під'єднанні водонепроникного чохла користувач зможе відслідковувати стан акумулятора, а також керувати камерою за допомогою винесених на корпус аксесуара кнопок.

Крім того, виробник аксесуара передбачив кнопку запуску камери навіть при заблокованому екрані гаджета. У користувачів фірмових кейсів також є можливість перемикати режими зйомки та налаштовувати фокус. Середня ціна підводного чохла серії Kraken Sports становить $ 300.

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