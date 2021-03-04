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Представлено новий топовий ігровий смартфон Nubia Red Magic 6 Pro

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Nubia Red Magic 6 Pro отримав до 18 ГБ оперативної пам'яті - фото 1
Nubia Red Magic 6 Pro отримав до 18 ГБ оперативної пам'яті

Компанія ZTE першою у цьому році відкрила сезон ігрових смартфонів, представивши Nubia Red Magic 6 і Red Magic 6 Pro. Новинки отримали потужну на сьогодні начинку, унікальну систему активного охолодження і низку корисних фішок для геймерів.

Nubia Red Magic 6 і Red Magic 6 Pro повністю ідентичні зовні, відрізняючись лише деякими нюансами. В обох встановлений 6,8-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2340х1080 пікселів, 10-бітною глибиною кольору, частотою оновлення 165 Гц і дискретизацією сенсорного шару 500 Гц. В екран також вбудований сканер відбитків пальців, який став швидшим у порівнянні з минулим поколінням. Виробник залишив невеликі симетричні рамки зверху і знизу, в яких розмістилися фронтальні стереодинаміки та селфі-камера.

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Для геймерів передбачено кілька унікальних фішок. Наприклад, на правій грані розташовані сенсорні тригери з частотою дискретизації 400 Гц. Завдяки спеціальному програмному забезпеченні користувач може призначити на них будь-які дії в іграх, наприклад, стрілянину, прискорення, присідання або інші. Крім того, ігровий режим дозволяє увімкнути інверсію кольорів, з якою легше виявити ворогів на екрані. Як приклад показали, як при активації цієї функції в PUBG Mobile противники у траві просто підсвічуються і стають максимально помітними.

Представлено новий топовий ігровий смартфон Nubia Red Magic 6 Pro - фото 450267

Як і в попередників, у новинках використовується активна система охолодження з невеликим кулером. У звичайному Red Magic 6 він здатний обертатися на швидкості до 18 000 оборотів на хвилину, а в Pro-версії розганяється до 20 000 об/хв. Кулер сприяє циркуляції повітря усередині корпусу для поліпшеного охолодження процесора. До того ж у Red Magic 6 Pro центральна частина тильного боку виконана з алюмінієвого сплаву для кращого розсіювання тепла. В обох смартфонах ззаду є зони світлодіодного підсвічування. Крім того, Red Magic 6 Pro випускається у версії з прозорою задньою панеллю та підсвічуванням кулера, що виглядає досить ефектно.

Представлено новий топовий ігровий смартфон Nubia Red Magic 6 Pro - фото 450268

В обох гаджетах встановлено топовий 5-нм процесор Snapdragon 888. Red Magic 6 Pro став першим у світі смартфоном з 18 ГБ оперативної пам'яті. У звичайному Red Magic 6 за автономність відповідає акумулятор на 5050 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 66 Вт. У Pro-версії встановлена ​​менша батарея на 4500 мАг, але з підтримкою 120-ватної зарядки. Відповідний адаптер на основі нітриду галію (GaN) поставляється у комплекті. До слова, пристрої оснащуються 3,5-мм роз'ємом для навушників.

Камера в обох смартфонах потрійна з основним модулем на 64 Мп, ультраширококутним сенсором з роздільною здатністю 8 Мп і макрооб'єктивом на 2 Мп. Роздільна здатність фронталки становить 8 Мп.

Nubia Red Magic 6 у базовій версії з 8 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої коштуватиме $ 587. Також будуть варіанти на 12 + 128 ГБ і 12 + 256 ГБ за $ 634 і $ 680 відповідно. Red Magic 6 Pro буде доступний у модифікаціях на 12 + 128 ГБ, 12 + 256 ГБ і 16 + 256 ГБ за ціною $ 680, $ 742 і $ 819. Red Magic 6 Pro з прозорою кришкою пропонується з 16 + 256 ГБ і 18 + 512 ГБ за $ 866 і $ 1020.

У Китаї смартфони доступні для попереднього замовлення відсьогодні, а старт продажів відбудеться 11 березня. На цей же день заплановано глобальний реліз.

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Джерело: GSM Arena
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