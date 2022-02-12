Блейк Лайвлі вийшла у світ в ідеальному костюмі з глибоким декольте

На прем'єрі бродвейського спектаклю Музична людина з Х'ю Джекманом у головній ролі актриса Блейк Лайвлі показала стильний трюк. Вона перетворила діловий брючний костюм на приголомшливе вечірнє вбрання.

Актриса постала на червоній доріжці у розкішному образі, пише dailymail.

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На прем'єру Блейк одягла костюм-двійку з видовженим жакетом та брюками з високою посадкою від дизайнера Sergio Hudson. Застебнутий на всі ґудзики з простою білою сорочкою такий костюм міг би стати еталоном суворого ділового дрес-коду. Але Блейк залишила жакет розстебнутим, а під костюм одягла лаконічну шовкову блузу в тон. І її також залишила розстебнутою, заправивши у штани. Вийшло глибоке декольте.

До Лайвлі на заході приєднався її чоловік Райан Рейнольдс, однак подружжя та багатодітні батьки приїхали на захід окремо і не пройшли червоною доріжкою разом. Не думайте, у цій парі, як і раніше, панує ідилія.

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