Блаженство з Сальмою Хайєк: дивіться трейлер фантастичної драми

Сервіс Amazon Prime Video представив трейлер фантастичної драми "Блаженство" від режисера Майка Кехілла. Дивимося разом!

Головні ролі у фільмі зіграли Оуен Вілсон і Сальма Хайєк.

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За сюжетом, Грег зустрічає таємничу Ізабель, і та показує йому дивовижний альтернативний світ, який, за її словами, більш реальний, ніж звичний. Однак Грег не впевнений, в якій з реальностей хоче залишитися, адже у звичному суворому світі його чекає доросла дочка Емілі.

Прем'єра фільму "Блаженство" відбудеться 5 лютого на Amazon Prime Video.

Тим часом стрімінговий сервіс Netflix випустив трейлер другого сезону фантастичного серіалу "Крізь сніг". Ролик опублікували на YouTube-каналі сервісу.

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