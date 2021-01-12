Серіал Крізь сніг з зіркою Гри престолів: дивіться трейлер нового сезону

Стрімінговий сервіс Netflix випустив трейлер другого сезону фантастичного серіалу "Крізь сніг". Ролик опублікували на YouTube-каналі сервісу.

Серіал є телеадаптацією однойменного фільму-антиутопії південнокорейського режисера Пон Джун-хо, який отримав премії "Оскар" у декількох категоріях за фільм "Паразити".

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Прем'єра другого сезону серіалу відбудеться на Netflix вже 25 січня. До акторського складу приєднається Шон Бін. Крім того, в серіалі з'явиться Стівен Огг: Тревор з гри GTA 5. Відомо, що зйомки більшої частини другого сезону були завершені до перерви, викликаної пандемією COVID-19.

За сюжетом шоу, світ замерз. Вижили лише ті, хто сховався в спеціальному поїзді, який рухається за своїм маршрутом майже 10 років, поступово сповільнюючись.

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