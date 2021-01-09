Сальма Хайєк розбурхала шанувальників ідеальним тіло в купальнику: гарячі фото

Відома американська акторка Сальма Хайєк поділилася з підписниками новою серією кадрів з відпустки. 54-річна кінозірка у цей раз продемонструвала себе в зелено-синьому купальнику.

Так, на свіжих спокусливих фото Сальма Хайєк позує по пояс у воді, розпустивши мокре волосся по плечах. На обличчі зірки немає і краплі макіяжу. При цьому вона виглядає по-справжньому молодою і прекрасною.

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На останньому знімку красуня робить стрибок у воду: вона відображена в момент, коли наполовину занурилася у воду. На фото видно тільки стрункі ноги, пружні сідниці і тонку талію Сальми.

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